Чудаки парковки. Стоянка на зебре опасна для переходящих через дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Хамы надоели!» — написал автор снимков, сделанных на улице Байтика Баатыра.

Напомним, здесь постоянно заезжают на велодорожку.

На улице Исанова рядом со сквером имени Максима Горького паркуются на тротуаре, закрывая проход для людей.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пути и пешеходов припарковался владелец этого автомобиля на улице Абдрахманова, ниже проспекта Жибек Жолу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки» также паркуются на разметке пешеходного перехода. Читатели напоминают, что такая стоянка опасна для переходящих дорогу.

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