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Агент 024

Технику безопасности не соблюдают. Отдыхающие жалуются на скутеры в Бостери

Отдыхающие в Бостери жалуются, что владельцы и водители скутеров не соблюдают технику безопасности. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Они гоняют прям среди плавающих туристов. Никакого ограждения или выделенной зоны. Могут кого-нибудь сбить», — пишет он.

Отметим, после происшествия в конце июля в Чолпон-Ате, обернувшегося гибелью двух молодых отдыхающих, сотрудники туристическо-экологической милиции совместно с представителями управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Минтранса проверили владельцев маломерных судов.

Из 35 владельцев водного транспорта в отношении хозяев 15 водных скутеров, 3 катеров и 2 теплоходов составили протоколы за нарушение технического соответствия водного транспорта, отсутствие судовых билетов, а также лицензий на право пассажирских перевозок.

Сотрудники также провели разъяснительные работы с владельцами водных транспортов о прохождении всех необходимых процедур по регистрации и получению разрешительных документаций. В результате 70 граждан подали заявление на получение судовых билетов в представительство управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Минтранса, расположенное в городе Балыкчи.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/273375/
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