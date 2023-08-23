03:27
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Агент 024

Травят воздух. Бишкекчане жалуются на баню, принадлежащую сыну депутата

Бишкекчане вновь жалуются на частную баню «С легким паром» в центре города. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, из-за грязного дыма и копоти, который исходит из объекта, жители болеют.

«Время 22.00. Невозможная вонь от бани. Как будто мы в топке живем. Просто травит воздух. Сегодня еще хуже, чем вчера. Когда повлияют на этого монстра? Кто может заставить этого человека изменить свое отношение к людям? Невозможно в центре города находиться с открытыми окнами. Это нормально, что в центре города работает баня и таким способом топится? Из-за грязного воздуха мы болеем. Я сегодня с головной болью хожу», — сказала она.

Отметим, жители жалуются на работу бани с 2016 года. Банный комплекс официально зарегистрирован в Минюсте на Таштанбекова Самата Акбоконовича, сына депутата Жогорку Кенеша Акбокона Таштанбекова. 

В 2020 году Санитарный патруль мэрии не пустили в баню «С легким паром». 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/273269/
просмотров: 11907
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде задержан мужчина, стрелявший во время движения свадебного кортежа
Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
Каким видит Бишкек искусственный интеллект. В реальности все не так живописно
Увеличение Бишкека. Могут ввести мораторий на трансформацию земель
Поможет? Для борьбы со смогом мэрию Бишкека наделили полномочиями защиты воздуха
Перенесут ли филиал поликлиники № 4, спрашивают бишкекчане. Ответ главврача
Смог в Бишкеке. Бани и сауны проверяют, чтобы выявить сжигание резины и пластика
Тройное убийство в Бишкеке. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку
Тройное убийство в Бишкеке. Обвиняемый настаивает на своей невиновности
Тройное убийство в Бишкеке. Обвиняемый хотел инсценировать конфликт в семье
Популярные новости
Отключения света в&nbsp;Кыргызстане продолжатся Отключения света в Кыргызстане продолжатся
Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на&nbsp;проезжей части авто Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на проезжей части авто
Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в&nbsp;6-м микрорайоне Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в 6-м микрорайоне
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 марта, четверг
23:43
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
23:22
В Чуйской области водитель сбил школьников и скрылся. Его задержали
23:14
Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения
22:55
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики
22:45
В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития