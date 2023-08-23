Травят воздух. Бишкекчане жалуются на баню, принадлежащую сыну депутата

Бишкекчане вновь жалуются на частную баню «С легким паром» в центре города. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, из-за грязного дыма и копоти, который исходит из объекта, жители болеют.

«Время 22.00. Невозможная вонь от бани. Как будто мы в топке живем. Просто травит воздух. Сегодня еще хуже, чем вчера. Когда повлияют на этого монстра? Кто может заставить этого человека изменить свое отношение к людям? Невозможно в центре города находиться с открытыми окнами. Это нормально, что в центре города работает баня и таким способом топится? Из-за грязного воздуха мы болеем. Я сегодня с головной болью хожу», — сказала она.

Отметим, жители жалуются на работу бани с 2016 года. Банный комплекс официально зарегистрирован в Минюсте на Таштанбекова Самата Акбоконовича, сына депутата Жогорку Кенеша Акбокона Таштанбекова.

В 2020 году Санитарный патруль мэрии не пустили в баню «С легким паром».

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