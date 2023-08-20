Чудаки парковки. Автомобили оставляют в парковых зонах Бишкека

16:00, 20 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В 6-м микрорайоне Бишкека Lexus припарковался прямо в парковой зоне.
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
«А этот микроавтобус с надписью «Чистка ковров» встал на газоне и тротуаре», — подписал следующее фото горожанин.
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
Читатели также пожаловались на водителей, паркующих авто на остановках по улице Киевской в столице. «Вот так пассажиры проходят к транспорту. Возмутительно!» — написали они.
В редакцию прислали фото бусика, перекрывшего проезд для велолюбителей по улице Байтика Баатыра.
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
«Почему милиция не наказывает таких водителей? Они приехали в мечеть молиться, а машину оставили на тротуаре», — написал читатель.
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Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки