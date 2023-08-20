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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Автомобили оставляют в парковых зонах Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В 6-м микрорайоне Бишкека Lexus припарковался прямо в парковой зоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
«А этот микроавтобус с надписью «Чистка ковров» встал на газоне и тротуаре», — подписал следующее фото горожанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатели также пожаловались на водителей, паркующих авто на остановках по улице Киевской в столице. «Вот так пассажиры проходят к транспорту. Возмутительно!» — написали они.

В редакцию прислали фото бусика, перекрывшего проезд для велолюбителей по улице Байтика Баатыра.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Почему милиция не наказывает таких водителей? Они приехали в мечеть молиться, а машину оставили на тротуаре», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки
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Ссылка: https://24.kg/agent_024/272832/
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