Чудаки парковки. Автомобили оставляют в парковых зонах Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В 6-м микрорайоне Бишкека Lexus припарковался прямо в парковой зоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«А этот микроавтобус с надписью «Чистка ковров» встал на газоне и тротуаре», — подписал следующее фото горожанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатели также пожаловались на водителей, паркующих авто на остановках по улице Киевской в столице. «Вот так пассажиры проходят к транспорту. Возмутительно!» — написали они.

В редакцию прислали фото бусика, перекрывшего проезд для велолюбителей по улице Байтика Баатыра.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Почему милиция не наказывает таких водителей? Они приехали в мечеть молиться, а машину оставили на тротуаре», — написал читатель.