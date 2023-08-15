Остановку в микрорайоне № 4 сделают после ремонта тротуара на Юнусалиева

Остановку в микрорайоне № 4 сделают после завершения ремонта тротуара на улице Юнусалиева. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии с ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис».

По ее данным, по улице Юнусалиева ведутся работы по подготовке под асфальт тротуара от улицы Миррахимова до Сухэ-Батора.

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«Ранее обустройство остановочного комплекса не было включено в план производства. Позже со стороны районной администрации направлено протокольное поручение касательно этого вопроса. Бригада, как только завершит работы по капитальному ремонту тротуара на данном отрезке улицы, начнет работы по благоустройству остановочных комплексов», — сообщили в «Бишкекасфальтсервисе».

В Октябрьском акимиате отметили, что с восточной стороны улицы Юнусалиева делают капитальный ремонт тротуара. «На сегодня уложен асфальт от улицы Ахунбаева до улицы Миррахимова. Согласно графику МП «Бишкекасфальтсервис», работы начались 20 мая и завершатся 15 августа», — сообщили в акимиате и добавили, что после завершения восточной стороны улицы ремонт тротуара начнут с западной стороны. «Кроме того, будет проведена работа по восстановлению асфальта на остановочных комплексах», — добавили в акимиате.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что в микрорайоне № 4 Бишкека отремонтировали тротуар, но остановку не сделали.

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