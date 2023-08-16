Чудаки парковки. Возле детсада организовали стихийную стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Территорию возле детского сада на пересечении улиц Калыка Акиева и Чокморова превратили в стоянку. «Ждут, пока дети пострадают. А так мэрии Бишкека уже год об этом говорим, реакции нет», — пишут очевидцы.

Автомобиль KIA встал прямо на пешеходном переходе в селе Булан-Соготту на повороте в санаторий «Аврора» (Иссык-Кульская область).

Toyota Gaia загородила проход по тротуару на пересечении улиц 7 Апреля и Кок-Джар в Бишкеке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатели также сообщают, что автомобили паркуются на остановке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Курманджан Датки, что осложняет работу общественного транспорта.