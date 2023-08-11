Новые автобусы заехали в Кыргызстан. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, техника пересекла государственную границу с Китаем.

Напомним, ранее в мэрии Бишкека сообщали, что прибытие первой партии из 50 новых автобусов ожидается до 15 августа. Они закуплены в рамках проекта ЕБРР.

По данным департамента транспорта мэрии, 18 августа 2022 года подписан контракт с компанией Xiamen Golden Dragon Bus на поставку 124 автобусов длиной 10 метров. По условиям контракта начало поставки товаров определяется от даты предоплаты. 13 февраля 2023-го в качестве аванса оплачено 10 процентов.

Первые 20 автобусов по графику должны прибыть через 24 недели, еще 60 — через 32 недели, оставшиеся 44 — через 38 недель после оплаты аванса.