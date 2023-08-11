03:17
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Агент 024

Новые автобусы заехали в Кыргызстан

Новые автобусы заехали в Кыргызстан. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, техника пересекла государственную границу с Китаем.

Напомним, ранее в мэрии Бишкека сообщали, что прибытие первой партии из 50 новых автобусов ожидается до 15 августа. Они закуплены в рамках проекта ЕБРР.

По данным департамента транспорта мэрии, 18 августа 2022 года подписан контракт с компанией Xiamen Golden Dragon Bus на поставку 124 автобусов длиной 10 метров. По условиям контракта начало поставки товаров определяется от даты предоплаты. 13 февраля 2023-го в качестве аванса оплачено 10 процентов.

Первые 20 автобусов по графику должны прибыть через 24 недели, еще 60 — через 32 недели, оставшиеся 44 — через 38 недель после оплаты аванса.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/272346/
просмотров: 5464
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изменили схемы движения автобуса № 145 и микроавтобуса № 192
В Бишкеке еще семь маршрутных линий заменят автобусными
Частично изменят схему движения автобусного маршрута № 8
Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
В Бишкек прибыли еще 124 новых автобуса
Водитель выбил телефон из рук пассажира. Какие в отношении него приняли меры
Старые автобусы Бишкека продали за 21,3 миллиона сомов
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут
Популярные новости
Отключения света в&nbsp;Кыргызстане продолжатся Отключения света в Кыргызстане продолжатся
Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на&nbsp;проезжей части авто Чудаки парковки. Бишкекчанин просит убрать брошенное на проезжей части авто
Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в&nbsp;6-м микрорайоне Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в 6-м микрорайоне
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 марта, четверг
23:43
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
23:22
В Чуйской области водитель сбил школьников и скрылся. Его задержали
23:14
Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения
22:55
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики
22:45
В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития