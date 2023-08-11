Жители Октябрьского района снова получили две квитанции за вывоз мусора. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже второй раз нам приносят квитанции и «Тазалыка», и «БишкекВторРесурса». При этом и муниципальное предприятие, и частная компания утверждают, что платить надо им, так как именно они вывозят мусор. Кому верить? Соседка рассказала, что заплатила по одной квитанции в прошлом месяце, а в этом пришел квиток с долгом. И ни от кого внятных объяснений не добьешься», — пожаловался он.

Напомним, «Тазалык» начал обслуживать район с 14 июня, после расторжения Октябрьским акимиатом в одностороннем порядке договора с «БишкекВторРесурс». В компании заявили, что обратились в суд и до его решения продолжат выполнять свои обязательства по вывозу мусора.

«БишкекВторРесурс» начал работать в Октябрьском районе с января.

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