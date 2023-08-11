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Агент 024

Жители Октябрьского района снова получили две квитанции за вывоз мусора

Жители Октябрьского района снова получили две квитанции за вывоз мусора. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже второй раз нам приносят квитанции и «Тазалыка», и «БишкекВторРесурса». При этом и муниципальное предприятие, и частная компания утверждают, что платить надо им, так как именно они вывозят мусор. Кому верить? Соседка рассказала, что заплатила по одной квитанции в прошлом месяце, а в этом пришел квиток с долгом. И ни от кого внятных объяснений не добьешься», — пожаловался он.

Напомним, «Тазалык» начал обслуживать район с 14 июня, после расторжения Октябрьским акимиатом в одностороннем порядке договора с «БишкекВторРесурс». В компании заявили, что обратились в суд и до его решения продолжат выполнять свои обязательства по вывозу мусора.

«БишкекВторРесурс» начал работать в Октябрьском районе с января.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/272334/
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