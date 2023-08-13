Чудаки парковки. Водители оставляют авто, закрывая въезд в больницу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе рынка «Кудайберген» на улице Профсоюзной большегрузные машины стоят под запрещающим знаком.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Киевской и Тыныстанова водитель заехал на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Приехал в клинику поправить мозги?» — подписал фото, на котором водитель Lexus припарковался на велодорожке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Из-за этой машины с госномером 06KG146AGD скорая не смогла заехать в республиканскую больницу со стороны Логвиненко», — сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатели также пожаловались на грузовик в селе Кочкор Нарынской области, который припарковался на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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