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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители оставляют авто, закрывая въезд в больницу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе рынка «Кудайберген» на улице Профсоюзной большегрузные машины стоят под запрещающим знаком.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Киевской и Тыныстанова водитель заехал на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Приехал в клинику поправить мозги?» — подписал фото, на котором водитель Lexus припарковался на велодорожке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Из-за этой машины с госномером 06KG146AGD скорая не смогла заехать в республиканскую больницу со стороны Логвиненко», — сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатели также пожаловались на грузовик в селе Кочкор Нарынской области, который припарковался на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/272315/
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