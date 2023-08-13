Мгновения жизни. Джети-Огузское ущелье и каньон Сказка

География нашего очередного выпуска расширилась — хотя, конечно, сейчас больше фотографий с Иссык-Куля. Но наши авторы отдыхают не только на берегу озера или в ближайших к нему ущельях.
Но начнем мы, естественно, с Иссык-Куля. Вместе с Иман Кожахметовой полюбуемся красивейшим каньоном Сказка. Расположен он на южном берегу Иссык-Куля.
Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.