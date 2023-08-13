Мгновения жизни. Джети-Огузское ущелье и каньон Сказка

География нашего очередного выпуска расширилась — хотя, конечно, сейчас больше фотографий с Иссык-Куля. Но наши авторы отдыхают не только на берегу озера или в ближайших к нему ущельях.

Но начнем мы, естественно, с Иссык-Куля. Вместе с Иман Кожахметовой полюбуемся красивейшим каньоном Сказка. Расположен он на южном берегу Иссык-Куля.

Далее направимся в Джети-Огузское ущелье. Там побывал один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.

В том же ущелье побывал и еще один наш автор — Сагын Аринов. Но он решил снять все на видео и поделиться им с читателями

Талдык — перевал в Алайском хребте, ориентирован с севера на юг и соединяет Ферганскую и Алайскую долины. Через перевал проходит участок Восточного Памирского тракта, соединяющий город Ош с поселком Сары-Таш. Высота перевала 3615 метров над уровнем моря. Его преодолел Улукбек Маматов.

Фото Улукбека Маматова. Перевал Талдык

Завершим сегодня наше путешествие в Баткенской области. «Рядом с селом Сумбула Лейлекского района сельчане помогли лесникам и за 15 — 20 лет восстановили арчовый лес», — написал автор фотографий Жайнак Юсупов.

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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