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Мгновения жизни. Джети-Огузское ущелье и каньон Сказка

География нашего очередного выпуска расширилась — хотя, конечно, сейчас больше фотографий с Иссык-Куля. Но наши авторы отдыхают не только на берегу озера или в ближайших к нему ущельях.

Но начнем мы, естественно, с Иссык-Куля. Вместе с Иман Кожахметовой полюбуемся красивейшим каньоном Сказка. Расположен он на южном берегу Иссык-Куля.

Далее направимся в Джети-Огузское ущелье. Там побывал один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.

В том же ущелье побывал и еще один наш автор — Сагын Аринов. Но он решил снять все на видео и поделиться им с читателями 24.kg.

Талдык — перевал в Алайском хребте, ориентирован с севера на юг и соединяет Ферганскую и Алайскую долины. Через перевал проходит участок Восточного Памирского тракта, соединяющий город Ош с поселком Сары-Таш. Высота перевала 3615 метров над уровнем моря. Его преодолел Улукбек Маматов.

Улукбека Маматова
Фото Улукбека Маматова. Перевал Талдык
Завершим сегодня наше путешествие в Баткенской области. «Рядом с селом Сумбула Лейлекского района сельчане помогли лесникам и за 15 — 20 лет восстановили арчовый лес», — написал автор фотографий Жайнак Юсупов.

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и ущелье Джети-Огуз

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/272055/
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