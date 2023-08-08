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Агент 024

В пансионате на Иссык-Куле больше 12 часов нет света. Туристы недовольны

Со вчерашней ночи в пансионате «Сайран» нет света. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Энергетики говорят, что произошла авария. Почему в разгар сезона не могут оперативно устранить проблему? О каком развитии туризма можно говорить?» — возмущены отдыхающие.

В пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 24.kg сообщили, что вчера в 23.48 из-за сильного дождя произошло аварийное отключение электроэнергии в курортной зоне села Кара-Ой. При обходе территории выявлено, что причиной стало замыкание в частном трансформаторе пансионата «Сайран».

Сегодня в 05.44 подача электроэнергии в курортной зоне села Кара-Ой восстановлена.

«Так как в трансформаторе пансионата «Сайран» сгорел рубильник, он остается без электричества. Этот трансформатор не стоит на балансе Чолпон-Атинского РЭС. Но сотрудники РЭС помогают устранить причину отключения. В ближайшее время подача электроэнергии в пансионате «Сайран» восстановится», — рассказали в компании.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/272048/
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