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Агент 024

Медицинские отходы выбрасывают перед шлагбаумом у заповедника «Ала-Арча»

Рядом с серебряным источником перед шлагбаумом национального заповедника «Ала-Арча» образуется свалка. Об этом сообщила пользователь Facebook Маншук Есдаулет.

«На первый взгляд кажется, что это отходы отдыхающих. Субботник с детьми показал, что это не только пикникующие скидывают мусор, обнаружили целый пакет использованных медицинских шприцев и ампул. Получается, что работники медучреждения приезжают за водой и заодно оставляют выбросы», — написала она.

По словам Маншук Есдаулет, собрали несколько мешков, она просила приезжающих за водой забирать по пакету до ближайшей мусорки.

«В целом люди отзывчивые. Но это не решение, конечно. Необходимо дачным кооперативам или айыл окмоту установить мусорные баки», — считает автор поста.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/235115/
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