В Боомском ущелье из-за снегопада на трассе образовались гололед и заторы из машин. Об этом в Facebook сообщила Алена Хоменко.

«Гололед жуткий, пробки, у водителей нервы сдают. Почему Министерство транспорта заранее не думает о том, что нужно делать подсыпку дорог? Здесь ведь и так каждый день аварии происходят, а после выпавшего снега их станет еще больше! Где властьимущие? На зарубежные поездки деньги находите за 5 секунд, а на дороги как всегда средств нет», — написала она.

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