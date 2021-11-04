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Агент 024

В Боомском ущелье из-за снегопада на трассе образовались гололед и заторы

В Боомском ущелье из-за снегопада на трассе образовались гололед и заторы из машин. Об этом в Facebook сообщила Алена Хоменко.

«Гололед жуткий, пробки, у водителей нервы сдают. Почему Министерство транспорта заранее не думает о том, что нужно делать подсыпку дорог? Здесь ведь и так каждый день аварии происходят, а после выпавшего снега их станет еще больше! Где властьимущие? На зарубежные поездки деньги находите за 5 секунд, а на дороги как всегда средств нет», — написала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/212667/
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