Версия вторая. В мэрии Бишкека объяснили, почему на Моссовете убрали ограждение

Ограждения возле остановки на пересечении улиц Абдрахманова и Московской убрали для улучшения эстетического облика Бишкека. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, для этой цели ГУ «Бишкекглавархитектура» демонтирует ранее установленные металлические ограждения вдоль центральных улиц, в том числе Абдрахманова.

Напомним, накануне из мэрии пришел ответ, что забор убран «согласно плану мероприятий председателя кабинета министров Акылбека Жапарова».

Ранее читатель написал, что возле остановки на Моссовете демонтировали ограждения, из-за этого люди мешают общественному транспорту.

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