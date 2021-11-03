11:42
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Агент 024

Версия вторая. В мэрии Бишкека объяснили, почему на Моссовете убрали ограждение

Ограждения возле остановки на пересечении улиц Абдрахманова и Московской убрали для улучшения эстетического облика Бишкека. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, для этой цели ГУ «Бишкекглавархитектура» демонтирует ранее установленные металлические ограждения вдоль центральных улиц, в том числе Абдрахманова.

Напомним, накануне из мэрии пришел ответ, что забор убран «согласно плану мероприятий председателя кабинета министров Акылбека Жапарова».

Ранее читатель написал, что возле остановки на Моссовете демонтировали ограждения, из-за этого люди мешают общественному транспорту.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/212498/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
На остановке на Моссовете убрали ограждения. Житель Бишкека против
Мешают всем. В Бишкеке водителей маршруток просят не брать людей на перекрестках
Всплеск COVID-19. В Москве ввели новые жесткие ограничения
Опасно ходить. На остановке на проспекте Чуй в Бишкеке провалилась брусчатка
Мэрия Бишкека сдержала обещание. Остановку на улице Интергельпо починили
Мэрия Бишкека пообещала установить новый остановочный пункт по улице Интергельпо
Бишкекчанин — мэру. Займитесь безопасностью остановок, а не покупкой джипов
На остановке в Бишкеке установили скамейки, на которых невозможно сидеть
В Бишкеке на остановке скончался мужчина
COVID-19. В Оше вводят ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации
Популярные новости
На&nbsp;остановке на&nbsp;Моссовете убрали ограждения. Житель Бишкека против На остановке на Моссовете убрали ограждения. Житель Бишкека против
План Акылбека Жапарова. В&nbsp;мэрии объяснили, почему на&nbsp;Моссовете убрали ограждение План Акылбека Жапарова. В мэрии объяснили, почему на Моссовете убрали ограждение
В&nbsp;Бишкеке один водитель повернул не&nbsp;с&nbsp;той полосы, другой через двойную сплошную В Бишкеке один водитель повернул не с той полосы, другой через двойную сплошную
В&nbsp;селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до&nbsp;20&nbsp;сомов В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
11:40
Тоже ушел на выборы? В парламенте потеряли руководителя аппарата Тоже ушел на выборы? В парламенте потеряли руководителя...
11:37
Версия вторая. В мэрии Бишкека объяснили, почему на Моссовете убрали ограждение
11:24
COVID-19 в мире. Заразились более 247,4 миллиона, умерли более 5 миллионов
11:11
В Москве задержан разыскиваемый за мошенничество кыргызстанец
11:03
Таджикская сторона попыталась построить мост на неописанном участке границы