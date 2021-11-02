План Акылбека Жапарова. В мэрии объяснили, почему на Моссовете убрали ограждение

Ограждения возле остановки на пересечении улиц Абдрахманова и Московской убраны «согласно плану мероприятий председателя кабинета министров Акылбека Жапарова». Об этом 24.kg со ссылкой на МП «Тазалык» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Что это за план мероприятий, в муниципалитете не уточнили.

Напомним, ранее читатель написал, что возле остановки на Моссовете убрали забор, из-за этого люди мешают общественному транспорту.

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