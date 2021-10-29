Езда по встречке. Бишкекчане просят установить ограждение на улице Асаналиева

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На улице Асаналиева перед железной дорогой постоянно выезжают на полосу встречного движения. Видео одного из таких нарушений прислал горожанин.

«Не пора ли установить на этом отрезке ограждения?» — спрашивает другой читатель.

На перекрестке улиц Байтика Баатыра и Карасаева машина выехала на встречку.

Ранее читатель прислал видео, на котором водитель буса маршрута № 212 выехал на полосу встречного движения и повернул направо на красный сигнал светофора.

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