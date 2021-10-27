Езда на красный. Правила дорожного движения нарушили водители маршруток

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На пересечении улиц Фрунзе и Турусбекова водитель буса маршрута № 212 выехал на полосу встречного движения и повернул направо на красный сигнал светофора.

Сразу несколько маршруток проехали перекресток улиц Киевской и Абдрахманова на запрещающий сигнал.

«Куда торопятся? Создают аварийные ситуации», — написал автор видео.

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