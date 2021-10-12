Поездка с ветерком. Еще один автобус маршрута № 35 курсирует без стекла

Частный автобус маршрута № 35 ездит без стекла. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Судя по спинкам сидений, это другой автобус, не тот, на который уже жаловались. Видимо, тоже летом убирали для проветривания и с наступлением холодов не успели поставить. Выходит, каждого водителя нужно персонально информировать, что уже давно наступили холода и пора бы уже застеклить свои автобусы?» — написал он.

Фото читателя 24.kg. В автобусе нет стекла

Напомним, в начале октября читатель прислал фото из автобуса маршрута № 35, который курсировал без стекла. Пресс-служба мэрии Бишкека позже сообщила 24.kg, что стекло убирали в теплое время года для проветривания и что его уже вернули обратно в салон.

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