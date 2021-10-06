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Агент 024

Чудаки парковки. Бишкекчане просят ГУОБДД штрафовать нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле дома № 62 в микрорайоне «Тунгуч» ежедневно водители паркуют свои автомобили на тротуаре.

«Каждый раз всем жителям близлежащих домов приходится идти через проезжую часть из-за наплевательского отношения водителей. Вопрос к ГУОБДД: принимаются ли какие-либо меры в отношении таких нарушителей или все это остается на совести владельцев авто? Будет ли функция на сайте управления, куда можно скидывать фото для привлечения к административному наказанию этих водителей?» — написал читатель.

На тротуаре оставили машину и на перекрестке улиц Айни и Руставели.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На пересечении улиц Ахунбаева и Куйручук «крутой» хам припарковался на зебре, хотя столько мест для остановки автомобилей», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот такая стихийная парковка возле бизнес-центра «Орион». Напротив садик — кто как захотел, так и поставил машину. Просто ужас», — прокомментировал видео очевидец.

Мешают водителям и автомобили, припаркованные на перекрестках.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Житель Оша прислал фотографии машины, поставленной на тротуаре.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/209505/
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