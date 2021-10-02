В Бишкеке выехавшего на встречную полосу водителя автобуса отстранили от работы

Водителя бишкекского автобуса № 35, грубо нарушившего Правила дорожного движения, отстранили от работы на 10 дней. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«В ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» заявили, что водитель Алыбаев за нарушение ПДД был отстранен от вождения автобуса сроком на 10 дней, а также предупрежден о том, что в следующий раз будет уволен. Информация о неоплаченных штрафах, числящихся за автобусом с госномером № 07-08, будет уточняться с ГУОБДД в установленном порядке», — отметили в муниципалитете.

Напомним, видеозапись нарушения накануне была опубликована в Facebook. На кадрах видно, как водитель автобуса выезжает на встречную полосу на улице Московской. Выяснилось также, что это далеко не единственное нарушение. По информации портала Carcheck.kg, за автобусом числится 27 неоплаченных штрафов.

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