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Агент 024

В Бишкеке водитель автобуса накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

В Бишкеке водитель автобуса, курсирующего по городскому маршруту № 35, накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 31 тысяча 550 сомов. Об этом сообщили пользователи Facebook.

скриншот с портала Carcheck.kg
Фото скриншот с портала Carcheck.kg. Неоплаченные штрафы за нарушение ПДД

Автор ролика уточнил, что водитель, накопивший и без того немалое количество штрафов, продолжает игнорировать Правила дорожного движения. Так, 28 сентября, проезжая по улице Московской, он выехал на встречную полосу движения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208912/
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