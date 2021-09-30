Пробки в Бишкеке. Водители просят не парковаться на двухполосных дорогах

В Бишкеке на улице Юнусалиева (район пересечения с улицей Сухэ-Батора) постоянно оставляют машины под запрещающим знаком, пожаловался читатель 24.kg.

По его словам, так как дорога двухполосная, то в одну сторону проезд всегда затруднен. Приходится ждать, пока не проедут автомашины по встречке.

По словам горожанина, такая ситуация не только на Юнусалиева. Почти на всех таких дорогах паркуют машины на одной полосе, что затрудняет проезд.

Читатели просят водителей не закрывать проезд по полосе, даже если там нет запрещающего знака.

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