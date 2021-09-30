11:06
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Пробки в Бишкеке. Водители просят не парковаться на двухполосных дорогах

В Бишкеке на улице Юнусалиева (район пересечения с улицей Сухэ-Батора) постоянно оставляют машины под запрещающим знаком, пожаловался читатель 24.kg.

По его словам, так как дорога двухполосная, то в одну сторону проезд всегда затруднен. Приходится ждать, пока не проедут автомашины по встречке.

По словам горожанина, такая ситуация не только на Юнусалиева. Почти на всех таких дорогах паркуют машины на одной полосе, что затрудняет проезд. 

Читатели просят водителей не закрывать проезд по полосе, даже если там нет запрещающего знака.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208762/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. На бульваре Эркиндик машиной загородили проезд
Чудаки парковки. Нарушители своими авто перекрывают проезд и заставляют их ждать
Бишкекский горсуд посчитал достоверным расследование журналиста по ПДД
Езда по встречке и на красный. В Бишкеке продолжают нарушать ПДД
Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу
Автолюбители Бишкека митингуют против компании «Вега». Требуют отменить штрафы
Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что газон — хорошее место для машины
Из-за припаркованных машин в микрорайоне «Тунгуч» остановилось движение
Чудаки парковки. Нарушители машинами закрывают путь и пешеходам, и водителям
Цифра дня. 15 тысяч 647 нарушений ПДД за неделю совершили водители Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке водитель троллейбуса подрезал велосипедиста и&nbsp;устроил разборки В Бишкеке водитель троллейбуса подрезал велосипедиста и устроил разборки
Вандализм на&nbsp;кладбищах. На&nbsp;разорение могил жалуются в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Токмаке Вандализм на кладбищах. На разорение могил жалуются в Бишкеке и Токмаке
В&nbsp;городе&nbsp;Ош на&nbsp;кладбище неизвестные воруют ограды и&nbsp;сдают на&nbsp;металлолом В городе Ош на кладбище неизвестные воруют ограды и сдают на металлолом
Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку
Бизнес
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
30 сентября, четверг
11:04
COVID-19 и сексуальное здоровье. Кыргызстанцы могут поучаствовать в исследовании COVID-19 и сексуальное здоровье. Кыргызстанцы могут поу...
10:59
Медиаэксперты опасаются, что чиновники исковеркают законы о СМИ
10:56
В городе Ош водитель сбил восьмилетнюю школьницу и скрылся с места ДТП
10:51
Сибирская язва. В Сузакском районе госпитализировали восемь человек
10:49
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 сентября