Провалившийся асфальт на улице Толстого в Бишкеке поменяет подрядчик

На улице Толстого подрядчик отремонтирует дорогу за свой счет. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По информации управления капитального строительства мэрии, волны образовались из-за проезда там большегрузных машин.

«Дорога находится еще на гарантии. В связи с чем подрядная организация в ближайшее время устранит дефект за свой счет. Планируется отремонтировать улицу до 30 октября 2021 года», — отметили в мэрии.

По их данным, асфальтобетонную смесь поменяют на крупнозернистую.

Ранее читатель 24.kg написал, что новая дорога на улице Толстого, на участке от улицы 7 Апреля до Чокана Валиханова, начала проваливаться.

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