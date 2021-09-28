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Агент 024

Бишкекчане сообщают о фактах незаконного выброса мусора

О фактах незаконного выброса мусора 24.kg сообщил житель Бишкека.

По его словам, на пересечении улицы Ауэзова с Восточным Большим Чуйским каналом (между микрорайоном «Тунгуч» и жилмассивом «Рухий-Мурас») мусор появился около месяца назад. А между новостройками «Рухий-Мурас» и «Оскон-Ордо» в яму разгрузили много отходов из швейного цеха.

По словам читателя, в районе ВБЧК часто скидывают швейные отходы. Местные жители также выбрасывают здесь мусор.

«Весь канал захламлен разным мусором», — написал он.

Житель обращается к мэрии столицы, Чуйской областной администрации с просьбой чаще объяснять местному населению об экологии, а также проводить рейды по частным швейным цехам.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208483/
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