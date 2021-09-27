В Бишкеке водитель троллейбуса подрезал велосипедиста и устроил разборки

В Бишкеке водитель троллейбуса, курсирующего по маршруту № 17, подрезал на дороге велосипедиста, а после стал его оскорблять и провоцировать драку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе 12.00 ниже пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова. В какой-то момент водитель подрезал ехавшего по обочине велосипедиста. На остановке тот подъехал к двери и достаточно вежливо попросил водителя смотреть в зеркала заднего вида. Но тот ответил агрессией и оскорблениями. Нецензурно выражаясь, продолжил подрезать велосипедиста. Некоторое время разгонялся и резко тормозил. На одной из остановок, когда велосипедист вновь нагнал троллейбус, водитель вышел и пытался устроить драку», — сказал читатель.

Фото читателя 24.kg. Троллейбус, водитель которого подрезал велосипедиста и устроил разборки на дороге

Житель столицы просит руководство Бишкекского троллейбусного управления рассмотреть ситуацию и наказать водителя, который, по его мнению, рисковал жизнями пассажиров и пытался спровоцировать ДТП.

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