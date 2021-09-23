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Агент 024

Мэрия Бишкека пообещала установить новый остановочный пункт по улице Интергельпо

Муниципальные службы Бишкека в течение недели демонтируют разбитый остановочный комплекс, расположенный по улице Интергельпо, и установят новый. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Авланбека Джумабаева
Фото Авланбека Джумабаева. Остановка общественного транспорта по улице Интергельпо.

Напомним, ранее бишкекчанин Авланбек Джумабаев опубликовал на своей странице в Facebook снимки остановочного пункта и призвал мэра города Айбека Джунушалиева пользоваться городским, а не служебным транспортом.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208146/
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