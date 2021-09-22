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Агент 024

Бишкекчанин — мэру. Займитесь безопасностью остановок, а не покупкой джипов

Бишкекчанин Авланбек Джумабаев показал, как выглядит столичная остановка общественного транспорта, расположенная по улице Интергельпо. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Говорят, что новый мэр города выпрашивает себе автомашину представительского класса. Лучше бы он проехал по деревне, ой, по Бишкеку, и проверил безопасность остановок. Подсказка: остановка расположена не в новостройках, а по улице Интергельпо. Совет: пусть ездит на общественном транспорте», — подписал снимки Авланбек Джумабаев.

Отметим, сегодня стало известно, что мэрии Бишкека потребовалась машина представительского класса. Об этом говорится в проекте постановления БГК «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность автотранспортного средства», вынесенного на общественное обсуждение. Как говорится в справке-обосновании, речь идет о Toyota Prado 2010 года выпуска.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207987/
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