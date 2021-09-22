Возле школы № 44 строят дорогу без тротуара. Бишкекчане просят сделать аллею

Возле школы № 44 в Бишкеке начали строительство дороги, однако тротуары не предусмотрели. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Дорогу расширили и почему-то не сделали тротуар. Хотя там школа и жилые дома. На наши вопросы отвечают, что тротуар не входит в проект. Каждое утро тут ходит много людей. Ведут детей в школу. Получается, мы будем ходить по обочине, когда дорогу сделают», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Ремонт улицы Кривоносова

«Пока дорога была разбита, хотя бы машины быстро не ездили. А сейчас страшно отпускать детей в школу», — отметил читатель.

В мэрии Бишкека в июле сообщали, что на ремонт закрывают улицу Кривоносова от улицы Толстого до Тойгонбаева. Работы планируется завершить до конца октября.

«Протяженность ремонтируемого отрезка — 900 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 7 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары шириной 1,5 метра с обеих сторон», — отметили тогда в мэрии.

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