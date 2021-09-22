10:07
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Агент 024

Возле школы № 44 строят дорогу без тротуара. Бишкекчане просят сделать аллею

Возле школы № 44 в Бишкеке начали строительство дороги, однако тротуары не предусмотрели. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Дорогу расширили и почему-то не сделали тротуар. Хотя там школа и жилые дома. На наши вопросы отвечают, что тротуар не входит в проект. Каждое утро тут ходит много людей. Ведут детей в школу. Получается, мы будем ходить по обочине, когда дорогу сделают», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Ремонт улицы Кривоносова

«Пока дорога была разбита, хотя бы машины быстро не ездили. А сейчас страшно отпускать детей в школу», — отметил читатель.

В мэрии Бишкека в июле сообщали, что на ремонт закрывают улицу Кривоносова от улицы Толстого до Тойгонбаева. Работы планируется завершить до конца октября.

«Протяженность ремонтируемого отрезка — 900 метров. После ремонта ширина проезжей части составит 7 метров, также будут установлены ирригационные лотки и проложены тротуары шириной 1,5 метра с обеих сторон», — отметили тогда в мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207882/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Пожарского в Бишкеке наконец-то заделали ямы на дороге
Лучше бы не трогали. Бишкекчане недовольны работой дорожников
Улица Манасчи Сагынбая в Бишкеке в ужасном состоянии
Опасно ездить. Жители просят отремонтировать дорогу Романовка — Чат-Куль
Выбран подрядчик для реабилитации дороги Эпкин — Дыйкан
Невозможно пройти. Жители Бишкека просят отремонтировать их улицы
Бишкекчане жалуются на затянувшийся ремонт улицы Абдымомунова
В Бишкеке для проезда открыта улица Жолон
Мэрия Бишкека не смогла объяснить, кто и зачем снес заборы по улице Культегина
Как реконструируют дорогу, игнорируя частную собственность местных жителей
Популярные новости
Учительница ударила семиклассника шваброй. В&nbsp;Минобразе начали разбирательство Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство
Пробки в&nbsp;Бишкеке. Водители просят сделать всю улицу Исанова односторонней Пробки в Бишкеке. Водители просят сделать всю улицу Исанова односторонней
На&nbsp;южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями На южном побережье Иссык-Куля браконьеры перегородили залив сетями
Бишкекчане просят установить секцию светофора на&nbsp;перекрестке Манаса&nbsp;&mdash; Боконбаева Бишкекчане просят установить секцию светофора на перекрестке Манаса — Боконбаева
Бизнес
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
22 сентября, среда
10:00
Инвентаризация законодательства. Почему качество не терпит суеты Инвентаризация законодательства. Почему качество не тер...
09:52
COVID-19 в мире. Заразились более 229,5 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
09:43
Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
09:31
Учительница ударила семиклассника шваброй. ИДН проверяет сообщение
09:22
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября