Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества

В селе Маловодном Сокулукского района электричество отключают почти каждый день на 5-6 часов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В селе нет газа, поэтому электричество — единственный источник энергии. Какое-то издевательство. Я работаю в садике, и мы едва успеваем готовить пищу для детей на плитке. Это просто какое-то наплевательское отношение со стороны правительства к своим гражданам», — написал он.

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