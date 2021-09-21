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Агент 024

Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества

В селе Маловодном Сокулукского района электричество отключают почти каждый день на 5-6 часов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В селе нет газа, поэтому электричество — единственный источник энергии. Какое-то издевательство. Я работаю в садике, и мы едва успеваем готовить пищу для детей на плитке. Это просто какое-то наплевательское отношение со стороны правительства к своим гражданам», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207879/
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