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Агент 024

На нехватку троллейбусов № 9 в Бишкеке жалуется горожанин

В Бишкеке не хватает троллейбусов на маршруте № 9. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, чтобы дождаться транспорта, приходится ждать больше часа.

«За это время успели проехать шесть троллейбусов № 2. В мэрии говорят, что на маршруте № 9 по Бишкеку всего три машины, а по № 2 курсируют 12 транспортных средств. Получается, нехватка водителей и самих троллейбусов. Но никто из чиновников не решает этот вопрос. Хотелось бы достучаться до городских властей, чтобы приняли меры», — рассказал горожанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206641/
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