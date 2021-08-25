Школа задолжала за ремонт 600 тысяч сомов. Горожанин просит помощи у президента

Администрация школы № 5 в Бишкеке задолжала 600 тысяч за ремонт фасада. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, недавно его отец, который проводил работы в школе, скончался. А представители среднего образовательного учреждения до сих пор не перечислили деньги.

«Договор заключали на 1 миллион 50 тысяч сомов, 450 тысяч они оплатили, остальные — нет. Уважаемые Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев! Пожалуйста, помогите вернуть деньги. К кому только ни обращались, но, к сожалению, все бесполезно. Дело из Финпола перешло в ГКНБ, оттуда в суд. Но у нас нет денег даже на госпошлину. В семье никто не работает, живем мы на съемной квартире, мне всего 16 лет», — написал читатель.

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