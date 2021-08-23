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Агент 024

Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов

Бишкекчане заявляют, что ТСЖ дало добро на застройку участка на пересечении улиц Ибраимова и Огонбаева, не предупредив жильцов близлежащих домов. Об этом в Facebook сообщил пользователь Артем Колосов.

По его словам, жильцы не знали о существовании ТСЖ «Жениш Аянты» и согласия на застройку не давали.

«Создали непонятное ТСЖ и пообещали стройкомпании, что отдадут землю под строительство еще в 2019 году. Вы серьезно? По-тихому и никому не сказав? Просто продались за ремонт в подъезде. Мэрия, обратите на это внимание, пожалуйста», — написал он.

Ранее сообщалось, что на улице Ибраимова в Бишкеке рубят здоровые деревья. В пресс-службе муниципалитета столицы сказали, что их вырубили собственники территории, на строительство будущего объекта есть разрешительные документы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204813/
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