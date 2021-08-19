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Агент 024

В Бишкеке по улице Ибраимова вырубают деревья. Ответ мэрии: это законно

По улице Ибраимова в Бишкеке рубят здоровые деревья. Об этом в социальных сетях сообщают горожане.

«Там, где уже 20 лет жители просят разбить сквер, рубят деревья и начали строительство очередного бизнес-центра. Чехарда в мэрии — это всегда возможность решения мутных дел. Город распродают», — подписал публикацию пользователь Twitter.

В пресс-службе муниципалитета столицы 24.kg сказали, что деревья на пересечении улиц Ибраимова и Огонбаева вырубили собственники территории, на строительство будущего объекта есть разрешительные документы.

«В мэрию предоставили договор аренды на земельный участок, заключенный между управлением земельных ресурсов и ОсОО «СК Отэл». Площадь земли составляет 0,278 гектара. Имеются также градостроительное заключение в Бишкекглавархитектуре, положительное заключение государственной экспертизы. Проектная документация согласована», — подчеркнули в муниципалитете.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204480/
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