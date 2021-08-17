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Агент 024

Стыд и позор! Отдыхающие на Иссык-Куле оставляют после себя тонны мусора

На Иссык-Куле побережье у села Тамга завалено мусором. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, три года назад залив в устье Тамги был одним из самых чистых на Иссык-Куле. Однако сегодня здесь валяются подгузники, разбитые бутылки, банки.

«Что творится в голове у этих людей? Это не люди. Это паразиты на теле человечества и природы», — написала она.

В селе Бостери на территории пансионата «Золотые пески» также повсюду пакеты, бумага, фантики, бутылки.

Мусор и в Григорьевском ущелье.

«Вот такая свалка! Ну как могут наши туристы так гадить и засорять свою природу? Стыд и позор!» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Мусор и в Григорьевском ущелье

Дорога на Иссык-Куль не чище. Еще один читатель прислал фотографии трассы за Кемином.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/204203/
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