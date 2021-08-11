На площади Ала-Тоо в Бишкеке стерлась разметка пешеходного перехода

На площади Ала-Тоо стерлась разметка пешеходного перехода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Совсем не видно. Прошу принять меры, поскольку здесь всегда переходит много людей», — написал он.

По словам очевидцев, из-за такой зебры некоторые водители на этом месте не пропускают пешеходов.

Ранее горожане уже просили чиновников мэрии восстановить здесь разметку. 5 июля читатель сообщал, что старую разметку на одном из самых оживленных участков проспекта Чуй убрали больше двух месяцев назад, а новую до сих пор не нанесли. Однако мэрия проигнорировала жалобу.

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