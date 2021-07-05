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Агент 024

Не ждите беды. Бишкекчане просят восстановить разметку у аллеи художников

Старую разметку на одном из самых оживленных участков проспекта Чуй убрали больше двух месяцев назад, а новую до сих пор не нанесли. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

По его словам, это место всегда было оживленным, потому что на аллею художников, центральную площадь Ала-Тоо, к кинотеатру «Ала-Тоо», в Дубовый парк, на бульвар Эркиндик люди идут, пользуясь этой пешеходной зоной.

«Но старую разметку убрали, новой нет. Большинство водителей теперь даже не считают нужным притормаживать. Чиновники мэрии и дорожные службы ждут, когда кого-нибудь собъет какой-нибудь лихач? Сейчас каникулы, много детей на улице. Не ждите беды», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/199822/
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