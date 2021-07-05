Не ждите беды. Бишкекчане просят восстановить разметку у аллеи художников

Старую разметку на одном из самых оживленных участков проспекта Чуй убрали больше двух месяцев назад, а новую до сих пор не нанесли. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg

По его словам, это место всегда было оживленным, потому что на аллею художников, центральную площадь Ала-Тоо, к кинотеатру «Ала-Тоо», в Дубовый парк, на бульвар Эркиндик люди идут, пользуясь этой пешеходной зоной.

«Но старую разметку убрали, новой нет. Большинство водителей теперь даже не считают нужным притормаживать. Чиновники мэрии и дорожные службы ждут, когда кого-нибудь собъет какой-нибудь лихач? Сейчас каникулы, много детей на улице. Не ждите беды», — написал он.