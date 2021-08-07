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Агент 024

Сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину приятеля

Сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину своего знакомого. Видео опубликовали в Telegram-канале «Компромат Кыргызстан».

Инцидент произошел сегодня в 03.49 на одной из улиц Бишкека. Алга Кылычев начал закидывать камнями авто приятеля, после завязалась драка. Администраторы паблика отмечают, что он был пьян.

Сам Алга Кылычев для комментариев недоступен.

Напомним, что Алга Кылычев, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, был задержан в рамках дела по кой-ташским событиям в августе 2019 года. Он провел два месяца в СИЗО-1.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203435/
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Сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину приятеля