В Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за $10 тысяч

В социальных сетях подсчитали, сколько стоит спортивный костюм президента Садыра Жапарова, в котором он появился в городе Туркменбаши во время неформальной встречи с коллегами из Центральной Азии на прогулке.

Отмечается, что на нем оригинальный костюм от Stefano Ricci. Стоимость спортивных брюк составляет $5 тысяч 600, а бомбера — $4 тысячи 850. Общая цена костюма равна $10 тысячам 450.

Пользователи напомнили, что ранее Садыр Жапаров также появлялся на публике в весьма дорогих вещах. В соцсетях возник спор, должен ли глава государства одеваться в дорогих бутиках и демонстрировать их народу, который в большинстве своем живет в весьма бедственном положении.

В ноябре 2020-го в социальных сетях пользователи обсуждали стеганый жилет на молнии черного цвета с меховым воротником. На сайтах интернет-магазинов они нашли точно такой же, но бежевого цвета. Его стоимость — $3 тысячи 188. На российских сайтах продают такой же за 204 тысячи 883 рубля (около 215 тысяч сомов).

Тогда Садыра Жапаров сказал, что одежду ему передали соотечественники из России. Это их подарок.

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