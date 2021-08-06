Обязательные школьные взносы узаконят рэкет в отношении учащихся

Предложение министра образования и науки ввести фиксированные взносы для родителей учащихся противоречит статье 46 Конституции КР и статьям 4, 7 и 16 Закона КР «Об образовании». Об этом сообщил читатель 24.kg.

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По его словам, введение обязательных взносов позволит на законных основаниях требовать деньги от родителей.

«Тем самым узаконят рэкет в отношение наших детей со стороны администрации школ. Сценарий будет таким: официально 1 тысяча сомов, не официально — 10 тысяч. Директора школ, которые незаконно собирают деньги, ничего не будут бояться, так как государство узаконит поборы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобразования отметили, что позиция министра всем известна, он выступает против коррупции и взяток.

Накануне министр образования и науки Болотбек Купешев заявил, что ведомство прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты. Пока нет точного размера. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — пояснил чиновник.

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