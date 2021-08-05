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Агент 024
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Из-за коррупционного скандала бишкекчане остались без отремонтированной улицы

В Бишкеке жители улицы Туголбай Ата (Линейной) жалуются на то, что из-за коррупционного скандала в мэрии они остались без отремонтированной дороги и теперь вынуждены жить на стройке.

«Это кафе на обочине дороги, оказавшееся в центре коррупционного скандала и фактически уликой в уголовном деле, так и стоит на своем месте. Его не сносят, и не понятно, когда снесут. Работы по реконструкции дороги приостановили. Получается, что деньги брали чиновники, а страдать теперь должны мы — простые люди», — отметил читатель.

Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги. Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра Азамата Сагындык уулу к преступлению.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203271/
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