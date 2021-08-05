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Агент 024

В Бишкеке вода из колонки для поливальных машин бежит просто так

Из колонки для поливальных машин в районе пересечения улиц Раззакова и Линейной вода течет просто так. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Приезжают поливальные машины, включают колонку, набирают воду и не отключают. Вода течет с большим напором. В стране, говорят, засуха и нет воды. А здесь столько воды утекает в никуда. Халатное отношение работников удивляет. Можно же включать и выключать воду в целях экономии и правильного распределения воды», — написал он.

«Больно смотреть на пустое растрачивание воды», — отметил горожанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203266/
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