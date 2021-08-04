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Агент 024

С самодельными жезлами. В чьем ведении парковки возле Аламединского рынка

В чьем ведении находятся парковки вокруг Аламединского рынка, интересуется читатель 24.kg.

«Знаков о платной парковке нет. Тогда что это за люди в желтых жилетах и с самодельными жезлами собирают оплату? При этом талоны не выдаются. В этом районе ежедневно паркуются тысячи машин», — отметил он.

Напомним, ранее в мэрии Бишкека сообщали, что специалисты муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» совместно с районными УВД выявляют незаконных парковщиков, которые ведут незаконную деятельность на территориях муниципальных автопарковок.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203135/
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