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Агент 024

Горожан обманули на 8 миллионов сомов. Предполагаемые аферисты скрылись в Москве

Бишкекчане заявляют, что стали жертвами мошенников, которые обманули их на 8 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, некие владельцы компании INTOP EDUCATION собрали с 50 кыргызстанцев деньги и 18 мая 2021 года вылетели в Москву.

«Они обманом завладели чужими средствами под предлогом дальнейшего бизнес-партнерства и сбежали в Россию. Сначала у меня в долг попросили большую сумму, но я отказал. Потом предложили поработать в нескольких проектах, в которые требовались вложения. Так многие и поверили им. После того как они пропали, мне позвонил отец одного из аферистов и сказал, что денег мы не получим, а если будем угрожать ему, он напишет на нас заявление. Если кто-либо обладает информацией об их местонахождении, просим сообщить», — написал он.

Читатель отмечает, что одним из предполагаемых мошенников является Бектур Сабиралиев. Он сын одного из проректоров Евразийского международного медицинского университета (ЕММУ) Сабирали Сыдыкова.

Пострадавшие написали заявления в УВД Первомайского района Бишкека. Но считают, что дело не движется с мертвой точки из-за искусственного затягивания. Среди обманутых есть и звезды отечественной эстрады.

Журналисту 24.kg не удалось связаться с представителями компании INTOP.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202970/
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