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Агент 024

Жители села Ак-Суу Чуйской области вынуждены платить за воду, которой нет

Жители села Ак-Суу Чуйской области вынуждены платить за питьевую воду, которой нет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, вызывает недоверие у граждан и законность квитанций, которые им присылают ежемесячно.

«Мы живем в Ак-Суу. Фактически Ак-Суу и Беловодское — это одно и то же село. Но юридически мы разбиты на два сельсовета. В Беловодском счета за воду, как положено, приходят с кассовым чеком. Нам же присылают какую-то филькину грамоту», — возмущается мужчина.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Счет за воду

По его словам, в летнее время к оплате воды добавляют тариф на полив огородов из водопровода.

В среднем выходит от 400 до 500 сомов с одного дома. Однако фактически воды в кране нет, и люди вынуждены платить за то, чем не могут воспользоваться.

«Особенно остро этот вопрос встал в этом году из-за засухи. Арычной воды нам не дают, в кранах она в лучшем случае появляется ночью тонкой струйкой. Но деньги с нас как брали, так и продолжают брать. Посчитайте сами — 600 дворов платят по 400-500 сомов каждый месяц. Набегает круглая сумма, которая, скорее всего, оседает в карманах местных чиновников, потому что от года к году меняются только главы сельсовета, а проблема остается», — подытожил собеседник редакции.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202414/
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