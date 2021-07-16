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Сюжет: COVID-19

Приложение «Путешествую без COVID-19» не читает QR-код сертификата о вакцинации

Приложение «Путешествую без COVID-19» не считывает QR-код сертификата о вакцинации. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он удаленно оформил сертификат о получении вакцины против COVID-19 на сайте vc.emed.gov.kg.

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«В документе указано, что можно использовать QR-код для загрузки данных в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Однако, когда я попытался это сделать, приложение выдало сообщение: «Ошибка проверки, QR-код не содержит информации о тестировании», — отметил он.

Замминистра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев сообщил 24.kg, что сейчас в приложении можно подтвердить информацию о ПЦР-тесте. «Мы сработали на опережение, чтобы в будущем кыргызстанцам не надо было получать отдельный сертификат для этого приложения. Так как у приложения есть специфические элементы защиты, для него нужен специальный QR-код. С нашей стороны техническая часть проработана. Сейчас ждем, когда разработчики подключат опцию «вакцинация», — объяснил он.

Напомним, с 10 июля 2021 года кыргызстанцы и граждане других государств — членов ЕАЭС при въезде в Россию должны предъявлять через приложение «Путешествую без COVID-19» результаты ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Граждане России, въезжающие из-за рубежа, должны в течение трех дней со дня прибытия пройти однократное ПЦР-тестирование и до получения результатов изолироваться по месту жительства (пребывания).

При наличии электронного сертификата вакцинированного (действует 12 месяцев) или переболевшего COVID-19 (действует 6 месяцев) на госуслугах ПЦР-тест делать не требуется.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/201397/
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