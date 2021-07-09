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Агент 024

Всему виной катамаран. На пляже Чолпон-Аты мужчина напал на отдыхающих

В Чолпон-Ате на пляже мужчина избил отдыхающих, приехавших из Индии. Об этом 24.kg сообщили сами потерпевшие.

Накануне семья отдыхала на пляже санатория «Голубой Иссык-Куль». Они арендовали катамаран на два часа и оплатили за это 500 сомов. Вернули его через 1 час 54 минуты.

«Однако этот мужчина начал ругаться, что мы катались якобы три часа и попросил заплатить еще, но я отказалась. Поэтому он начал избивать моего супруга по почкам и пинал по ногам. Когда я стала заступаться за мужа, нападавший ударил меня по губам. Грозился также закопать нашу семью в песок, а с нами были еще двое маленьких детей», — рассказала женщина.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Подозреваемый в избиении

Отмечается, что потерпевшие написали заявление в милицию. Правоохранители подчеркнули, что передадут дело в суд.

«Но этому человеку все равно ничего не будет, может быть, небольшой административный штраф и все», — заключила читательница.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/200418/
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