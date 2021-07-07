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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Две недели ничего не делают. На ремонт улицы Васильева пожаловалась бишкекчанка

В конце марта отрезок улицы Васильева (от улицы Тулебердиева до улицы Манаса) закрыли на ремонт. За это время уложили только один слой асфальта. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, около двух недель назад на проезжей части наконец-то уложили первый слой асфальта. «И после этого рабочие испарились. Никаких работ не проводится. Тротуары забросили», — отметила она.

Читательница добавила, что все это время проезды с других улиц на этот участок закрыты.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/200168/
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