Адвокат: В Чуйской области мужчина регулярно насиловал 13-летнюю племянницу

В Чуйской области мужчина регулярно насиловал племянницу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.
«Ночью, закрывая рот, насиловал ее. Она постоянно теряла сознание. Дочь несколько раз жаловалась, что дядя трогает ее руки, ноги и грудь. Мы думали, что он просто выражает заботу, как с маленьким ребенком. Никто не мог представить, что произошло такое. Ему тогда было 62 года, а ей 13 лет», — рассказал адвокат со слов отца девочки.
Отмечается, что потерпевшая решилась рассказать всю историю только в этом году. До этого она боялась, потому что подозреваемый насильник угрожал убить ее саму и ее отца.
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