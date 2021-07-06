Адвокат: В Чуйской области мужчина регулярно насиловал 13-летнюю племянницу

В Чуйской области мужчина регулярно насиловал племянницу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, инцидент произошел в 2019 году, когда девочке было 13 лет. Отец ребенка рассказал, что его сестра попросила пожить племянницу некоторое время у них для помощи по дому. Примерно через две недели после переезда муж сестры (жезде) начал приставать к девочке — предлагал потрогать его гениталии.

«Ночью, закрывая рот, насиловал ее. Она постоянно теряла сознание. Дочь несколько раз жаловалась, что дядя трогает ее руки, ноги и грудь. Мы думали, что он просто выражает заботу, как с маленьким ребенком. Никто не мог представить, что произошло такое. Ему тогда было 62 года, а ей 13 лет», — рассказал адвокат со слов отца девочки.

Отмечается, что потерпевшая решилась рассказать всю историю только в этом году. До этого она боялась, потому что подозреваемый насильник угрожал убить ее саму и ее отца.

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