Маловодный цикл. В Октябрьском районе Бишкека будут отключать уличное освещение

Жителей Октябрьского района Бишкека просят экономить электроэнергию. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Уведомление об экономии электричества

По его словам, уличное освещение также будут отключать с 23.00 до 6.00 ежедневно. Из письма начальнику МТУ № 7 от начальника Восточного РЭС следует, что такие меры принимают из-за маловодного цикла в Кыргызстане.

«Просим вас оказать содействие и провести профилактику среди жильцов о возможности экономии потребления электроэнергии», — говорится в уведомлении.

В ОАО «Северэлектро» обещали прокомментировать данный вопрос позже.

Ранее сообщалось, что кыргызстанцы стали получать письменные уведомления о запрете использования электрооборудования и кондиционеров для отопления помещений.

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