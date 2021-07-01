Маловодный цикл. В Октябрьском районе Бишкека будут отключать уличное освещение

Жителей Октябрьского района Бишкека просят экономить электроэнергию. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Просим вас оказать содействие и провести профилактику среди жильцов о возможности экономии потребления электроэнергии», — говорится в уведомлении.
В ОАО «Северэлектро» обещали прокомментировать данный вопрос позже.
Ранее сообщалось, что кыргызстанцы стали получать письменные уведомления о запрете использования электрооборудования и кондиционеров для отопления помещений.
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