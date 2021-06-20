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Все еще мыслите позитивно? В Кыргызстане запрещают отапливаться электроэнергией

Кыргызстанцы стали получать письменные уведомления о запрете использования электрооборудования и кондиционеров для отопления помещений. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Отмечается, что такие уведомления получили абоненты «Востокэлектро» и «Северэлектро».

Twitter
Фото Twitter. Кыргызстанцам запрещают отапливаться обогревателями

В записке сказано, что такие меры предпринимают из-за критического уровня воды в Токтогульском водохранилище и дефицита электроэнергии.

«В отопительный период запрещается использовать электрооборудование, предназначенное для отопления, обогрева воздуха, кондиционирования, и другое нагревательное оборудование», — говорится в уведомлении.

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Тем, кто нарушит правила, грозятся установить индивидуальный лимит потребления электроэнергии. Кыргызстанцев просят заранее продумать альтернативные источники теплоснабжения.

О получении подобных уведомлений написали жители Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Чуйской областей.

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» сказали 24.kg, что прокомментируют сообщение завтра.

«Востокэлектро» тоже пока недоступен для комментариев.

Напомним, что во время пресс-тура на Токтогульское водохранилище министр энергетики Доскул Бекмурзаев призывал кыргызстанцев мыслить позитивно«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — заверил чиновник.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/198270/
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